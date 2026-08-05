Datos Clave Decisión: San Felipe decidió desvincular al defensor Kevin Serrano, defensa titular del equipo. Motivo: Según Aconcagua Radio, la salida del jugador se debe a un presunto acto de indisciplina. Versión de Serrano: El jugador de 28 años asegura que su partida se debe a “problemas personales”.

En la antesala del duelo entre Unión San Felipe y Universidad de Chile por el cierre del Grupo D de la Copa Chile 2026, los locales sufrieron un sorpresivo golpe luego que uno de sus jugadores fuera desvinculado por un presunto acto de indisciplina.

Se trata de Kevin Serrano, defensor de 28 años y titular en la escuadra del Valle del Aconcagua, que dejó de pertenecer a la institución de forma inesperada. El zaguero no fue citado en el último encuentro del equipo en la Primera B y finalmente se confirmó su partida del club.

San Felipe desvinculó a Kevin Serrano

Por el momento el elenco aconcagüino no se ha pronunciado oficialmente respecto de la decisión, pero el propio Serrano rompió el silencio y aseguró que su salida se debe a problemas personales.

“Agradecer al club y a la gente. Netamente fue por problemas personales míos, solamente yo los sé”, dijo el futbolista en conversación con San Felipe Al Día.

“Los problemas hay que solucionarlos para uno estar bien de la cabeza y ver más adelante lo que viene. La idea es seguir jugando, pero la mente es la que tiene que estar clara primero y lo demás son detalles”, agregó.

El presunto acto de indisciplina que sacó a Serrano de San Felipe

Sin embargo, existe otra versión respecto a la salida de Serrano de San Felipe. De acuerdo a la información entregada por Aconcagua Radio, el defensor fue desvinculado de la institución por una presunta indisciplina la noche anterior a la goleada sufrida a manos de Deportes Antofagasta.

“El futbolista Kevin Serrano fue desvinculado de Unión San Felipe, tras protagonizar un acto de indisciplina en el Hotel Wyndham Pettra la noche del viernes 31, que fue advertido por un integrante del cuerpo técnico”, consignó el citado medio.

“Por esta razón, Serrano fue separado del plantel. Su lugar en la citación fue ocupado por el defensa Lucas Martínez, quien viajó de urgencia a Antofagasta el mismo día del partido”, completó.

¿Cuándo juega San Felipe?

San Felipe juega este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas frente a Universidad de Chile en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera por la última fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026.

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