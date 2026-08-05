Datos Clave Victoria: U de Chile derrotó por 1-0 a San Felipe y clasificó a octavos de final de la Copa Chile. La racha: Los azules sumaron su cuarto triunfo consecutivo y firmaron su mejor marca en lo que va del 2026. El antecedente: La última vez que los azules lograron cuatro victorias al hilo fue entre junio y julio de 2025.

Universidad de Chile está en su mejor racha del año. La victoria 1-0 ante Unión San Felipe en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera por la Copa Chile le permitió a Fernando Gago conseguir cuatro triunfos consecutivos, marca que la U no lograba desde hace más de un año bajo la conducción de Gustavo Álvarez.

U de Chile consigue marca inédita este 2026

La racha de cuatro victorias al hilo de Gago comenzó el 5 de julio con el triunfo 3-2 en condición de visitante sobre Santiago Wanderers por Copa Chile. Continuó el 26 de julio con el 2-1 ante Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida y el 2 de agosto con el 2-0 sobre Huachipato en el Campeonato Nacional. Este martes 5 de agosto la completó con el 1-0 ante San Felipe.

Son victorias que abarcan dos competencias distintas: dos por la Copa Chile y dos por el Campeonato Nacional, lo que refleja la solidez que encontró el equipo independiente del torneo en disputa.

La última vez que la U de Chile ganó cuatro partidos seguidos

Para encontrar el antecedente más reciente hay que remontarse al período entre el 21 de junio y el 17 de julio de 2025, cuando Gustavo Álvarez logró la misma marca. En aquella oportunidad la racha incluyó un 3-1 a Deportes Iquique en el Nacional, un 2-0 a Unión Española de visita, un 2-1 ante Colo Colo en el Campeonato Nacional y una goleada 5-0 a Guaraní por la Copa Sudamericana.

Esa racha se rompió el 20 de julio de 2025 ante Ñublense, en un partido en que la U ganaba 2-1 pero un error en el tramo final terminó en empate 2-2 con gol de Patricio Rubio.

Gago igualó ese hito y ahora tiene la oportunidad de superarlo. El próximo duelo de la U es el sábado 9 de agosto ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional, partido en que los azules podrían extender la racha a cinco victorias consecutivas por primera vez en más de un año.

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