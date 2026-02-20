U Católica recibe a Coquimbo Unido en el estadio Claro Arena en uno de los grandes partidos de la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026, en el que ambos elencos tratarán de meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los Cruzados llegan con cuatro puntos a este compromiso, luego de caer el pasado fin de semana contra Cobresal. Los Piratas tiene seis unidades con dos victorias seguidas, la última de ellas en el clásico contra La Serena.

Además, está el antecedente que se produjo hace menos de un mes entre ambos elencos en la Supercopa 2026, con un empate 0-0 y triunfo de los coquimbanos por penales, con el Mono Sánchez como gran figura.

¿Quién transmite EN VIVO U Católica vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

El partido de U Católica vs Coquimbo será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Coquimbo?

U Católica y Coquimbo se miden este sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena por la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Sábado 21 de enero

Hora: 20:30 horas

Estadio: Claro Arena

Árbitros del partido de U Católica vs Coquimbo

Los árbitros encargados de impartir justicia en el duelo de U Católica vs Coquimbo Unido son:

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Carlos Venegas

Cuarto árbitro: Cristian Galaz

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Eric Pizarro

El XI de U Católica vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

El XI de Coquimbo vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Benjamín Chandía, Luis Riveros, Guido Vadalá; y Lucas Pratto. DT: Hernán Caputto.