El Clásico Universitario ya tiene encendió las alarmas cuando aún falta para que se juegue. A más de dos meses del choque entre Universidad de Chile y Universidad Católica, el Estadio Nacional vuelve a quedar en el centro del debate por el uso del recinto y el estado del pasto.

La confirmación del concierto de Andrea Bocelli el 20 de abril fue el detonante. El partido entre azules y cruzados está fijado para el fin de semana del 24 de abril, apenas siete días después del evento musical.

Aunque las fechas no coinciden, lo que preocupa no es el calendario en sí, sino el impacto del montaje y desmontaje del escenario sobre el campo de juego. En Ñuñoa ya conocen ese efecto.

Clásico Universitario bajo la lupa por el estado del Estadio Nacional

El pasto del Nacional no atraviesa su mejor momento. Incluso antes del duelo de este domingo ante Deportes Limache, el terreno ya generaba comentarios.

Desde el Instituto Nacional de Deportes (IND) intentaron bajar la tensión: “Si bien la cancha no presenta actualmente el tono verde habitual, producto de los trabajos posteriores al montaje y desmontaje del evento musical, se encuentra en condiciones óptimas para la práctica del fútbol profesional, sin que ello represente inconvenientes para el normal desarrollo del encuentro”.

El conflicto entre recitales y fútbol vuelve a escalar

El debate por el uso de recintos deportivos para la realización de conciertos, escaló hasta las autoridades. La futura ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó el tema sin rodeos: “Es un tema conflictivo, hay que definir lo del Parque Estadio Nacional y todo lo que tiene que ver con los recitales. El deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas y la prioridad del Parque Estadio Nacional es el centro del deporte en Chile”.

En paralelo, la U debe enfocarse en lo inmediato: este domingo 22 de febrero, a las 20:30 horas, recibe a Deportes Limache por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026, también en el Nacional.