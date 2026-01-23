El pasado martes 20 de enero, el presidente electo José Antonio Kast presentó al gabinete que lo acompañará en su futuro gobierno. En la oportunidad, el líder del partido republicano nombró a la atleta Natalia Duco como ministra del Deporte.

Inmediatamente comenzaron los cuestionamientos a su nombramiento, porque Duco tuvo que pagar un castigo de tres años por doping positivo con una sustancia experimental y que solo se puede comprar en el comercio ilegal.

Si bien Natalia Duco ya pagó su castigo y todas las personas tienen derecho a una segunda oportunidad, si hay razones suficientes para creer que su nombramiento generará problemas importantes entre organizaciones deportivas internacionales y el Estado de Chile.

Es en este contexto que un ex integrante de la Comisión Nacional de Control de Dopaje expone los conflictos de interés que tendrá Natalia Ducó desde el 11 de marzo cuando asuma la cartera.

💉El doping de Natalia Duco no fue un error

Lejos de las teorías expuestas en redes sociales, Roberto Dagnino, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, nos recuerda en su columna “Natalia Ducó y un dopaje que nunca reconoció” de El Ágora que la atleta participó en un esquema de dopaje para acelerar la recuperación física.

En este esquema participó su entrenadora y amiga Dulce Margarita García, quién fue sancionada por impedir un control de dopaje a Ducó en 2017 y que hizo lo mismo en 2018 sin éxito.

Natalia Duco dio doping positivo por el uso de la sustancia experimental GHRP-6, un péptido liberador de la hormona de crecimiento y que en ese entonces solo se podía conseguir en ensayos clínicos o el comercio ilegal. Este medicamento, prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, es usado ilegalmente por los deportistas para mejorar la recuperación múscular.

Roberto Dagnino señaló además que “durante el juicio a la deportista Natalia Duco, ella no pudo demostrar la no intencionalidad ni tampoco su ausencia de culpa o ausencia de culpa significativa”.

🚨 Los conflictos de interés que enfrentará Duco como ministra del Deporte

Al margen de si Natalia Duco tiene o no la capacidad para estar al frente del ministerio del Deporte, Roberto Dagnino expuso los conflictos de interés que tendrá la nueva ministra por su castigo de doping positivo.

Duco deberá representar al Estado de Chile en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, lo que será un problema evidente porque sus miembros no ven con buenos ojos que se siente a la misma mesa alguien que participó en un esquema de dopaje.

Además, como ministra del deporte, a Natalia Duco le corresponderá financiar las actividades del Panel de Expertos en Dopaje, entidad que la juzgó y sancionó.Lo mismo pasa con la Corporación Comisión Nacional de Control de Dopaje, orgánica que participó del proceso en su contray de la cual Ducó tendrá control financiero desde el próximo 11 de marzo.