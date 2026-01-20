Natalia Ducó fue designada como ministra del Deporte, decisión que fue dada a conocer este martes por el Presidente Electo, José Antonio Kast, en la presentación del Gabinete de su Gobierno que comienza el próximo 11 de marzo.

Con esto se confirman los trascendidos de las últimas semanas que indicaban que Ducó iba a tomar el cargo, luego de la negativa de Francisca Crovetto por encontrarse en plena carrera por defender su oro olímpico en el tiro skeet, conseguido en París 2024.

Los antecedentes que llevaron a Natalia Ducó a ser ministra del Deporte

Natalia Ducó ganó su primera medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2006 en Buenos Aires y clasificó muy tempranamente a los 19 años a sus primeros Juegos Olímpicos en Beijing 2008.

En Londres 2012 clasificó a la final y logró un diploma olímpico, participando también en Río 2016 y París 2024.

En Juegos Panamericanos conquistó el oro en Toronto 2015 y en los Sudamericanos repitió en Cochabamba 2018, aunque allí vino el episodio más complejo de su carrera, dado que dio positivo por doping, debiendo devolver esa presea y siendo sancionada por tres años sin competir por parte de la Agencia Mundial de Antidopaje, quedando sin chances de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2018.

Eso le ha valido cuestionamientos en su designación, aunque no fue impedimento para que el Presidente Electo, José Antonio Kast, sostuviera su decisión.

Natalia Ducó llega a tomar el lugar de Jaime Pizarro en el Ministerio del Deporte

Natalia Ducó sucederá a Jaime Pizarro en el Ministerio del Deporte, quien tuvo como gran desafío en su gestión los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Además, se le vio presente cerca del Team Chile, aunque obviamente tiene aspectos a mejorar, como mayor presencia pública en la lucha contra la violencia de las barras bravas en los estadios del fútbol chileno.