Cristian Garín será el encargado de estrenar la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, en un duelo válido por el Grupo Mundial I. El ariqueño, actual número 124 del ranking ATP, saltará a la cancha del Court Anita Lizana del Estadio Nacional para enfrentar al europeo Aarón Gil García, quien hará su debut absoluto en la competición.

El Tanque llega con la responsabilidad de abrir la serie tras las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, dos pilares fundamentales del equipo capitaneado por Nicolás Massú.

🩼 ¿Cómo llega Cristian Garín al duelo de Copa Davis?

Garín confesó que no está al 100%, aunque destacó su preparación en la capital: “Llegué hace dos semanas a Santiago para entrenar. Estos días he mejorado muchísimo y me siento con confianza”, señaló en conferencia de prensa.

Además, el nacional valoró su experiencia en el certamen: “Ya son casi 12 años en el equipo y siempre que vengo salgo con muy buenas sensaciones”.

🇨🇱 Qué dijo Garín sobre su rival Aarón Gil García

El chileno reconoció que conoce poco del debutante luxemburgués, quien se encuentra cerca del puesto 1.300 del mundo: “No lo conozco mucho, lo vamos a analizar hoy en la noche. Prefiero enfocarme en mí y en el trabajo que he hecho”. Garín también advirtió que la Copa Davis es distinta a cualquier torneo: “El favoritismo queda de lado, así es el tenis. Hay que estar concentrado en todo momento”.

Con estas palabras, el número uno del equipo nacional buscará comenzar con pie firme la serie que puede dejar a Chile más cerca de los Qualifiers 2026.

🎾 Orden de juego de Chile vs Luxemburgo por Copa Davis

Sábado 13 de septiembre 17:00 h: Cristian Garin vs Aaron Gil García A continuación: Tomás Barrios vs Alex Knaff



Domingo 14 de septiembre 16:00 h: Matías Soto / Tomás barrios vs Alex Knaff / Raphael Calzi A continuación: Cristian Garin vs Alex Knaff De ser necesario: Tomás Barrios vs Aaron Gil García



