El tenista chileno Alejandro Tabilo terminó su paso por Asia con un balance positivo en resultados y ránking, pero su elección de bajarse de la Copa Davis sigue generando algún ruido. Mientras el Team Chile del tenis luchaba ante Luxemburgo, el zurdo se enfocaba en sumar puntos para seguir escalando en el circuito, una apuesta que podría rendirle frutos a largo plazo.

La gira asiática de Tabilo fue una de las más sólidas de su carrera. Alcanzó la final del Challenger de Guangzhou, conquistó el título en Chengdú, y cerró con participación en el Masters 1000 de Shanghái, donde cayó en la madrugada de este sábado, en la segunda ronda ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (13° del mundo) por 6-3 y 6-3.

Con estos resultados, el chileno ascendió del puesto 122° al 72° del ranking ATP, una mejora notable que valida, en parte, su decisión de priorizar el circuito. Esa posición le permitirá ingresar directamente a torneos de mayor categoría y enfrentar rivales del más alto nivel.

En la Copa Davis, Chile igualmente consiguió el triunfo ante Luxemburgo, lo que deja abierta la pregunta: ¿fue realmente una pérdida su ausencia o una inversión para el futuro del equipo nacional?

📈 La apuesta de Tabilo: crecer en el ranking antes de volver a la Roja

El salto en el ranking no sólo le da mayor visibilidad, sino que también fortalece al equipo chileno pensando en los próximos desafíos del Grupo Mundial 2026. Con un Tabilo mejor posicionado y competitivo, el Team Chile podría ganar profundidad y experiencia en series claves.

Su decisión, aunque polémica en el corto plazo, podría terminar beneficiando a Chile a mediano plazo, consolidando a Tabilo como uno de los referentes del tenis nacional junto a Nicolás Jarry y Cristian Garín.

🔜 ¿Dónde jugará Alejandro Tabilo su próximo torneo?

El zurdo retomará la acción en el Challenger de Olbia, Italia, que se disputará entre el 13 y el 19 de octubre. Allí buscará seguir con su buena racha de resultados y mantener su ascenso en la clasificación mundial.

