Alejandro Tabilo (41° del ranking mundial) hace su estreno en el Masters 1000 de Miami con un duelo ante el argentino Francisco Comesaña (82°), el que se llevará a cabo este jueves. Es el primer chileno en debutar en el cuadro principal de la competencia a falta de lo que haga Tomás Barrios, quien seguramente entrará a la cancha en la jornada de viernes.

Tabilo busca avanzar a segunda ronda del torneo, tal como lo hizo hace algunas semanas en Indian Wells, dando cuenta de su buen momento en el circuito de la ATP. De todas maneras, el desafío en esta pasada es dar un salto extra y pelear por cosas importantes en la competición estadounidense.

¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Francisco Comesaña por el Masters 1000 de Miami?

El duelo de Alejandro Tabilo vs Francisco Comesaña será transmitido en televisión por la señal de cable de ESPN. Además, está la posibilidad de verlo por streaming en la plataforma de pago de Disney + Premium.

TV: ESPN

Streaming: Disney + Premium

Además, puedes conocer el resultado del partido en Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Francisco Comesaña en el Masters 1000 de Miami?

Alejandro Tabilo y Francisco Comesaña jugarán en el cuarto (penúltimo) turno de la cancha Grandstand del estadio Hard Rock de Miami. Si la jornada comienza a las 12:00 horas, el duelo de Tabilo arrancará como mínimo a las 17:00 horas de nuestro país, salvo que haya algún juego que no se dispute o dure muy poco.

Fecha: Jueves 19 de marzo

Horario: 17:00 horas, aproximadamente (Chile)

Estadio: Hard Rock (Miami)

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Francisco Comesaña en el Masters 1000 de Miami?

Si Alejandro Tabilo se impone a Francisco Comesaña clasificará a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, instancia en la que lo esperará un tenista con una tremenda jerarquía: el ruso Andrey Rublev, quien ocupa el puesto 16° del mundo, por lo que obviamente entra como favorito. De hecho, el europeo se saltó la primera fase por ser uno de los 32 sembrados del certamen.

En todo caso, ese triunfo le bastaría a Tabilo para avanzar un puesto y quedar 40°, desplazando a Joao Fonseca, aunque obviamente a la espera de lo que haga el brasileño en este mismo torneo, donde se espera que avance varias rondas.