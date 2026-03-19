Alejandro Tabilo debutó con éxito en el Masters 1000 de Miami tras vencer con autoridad al argentino Francisco Comesaña por 6-4 y 6-2 en poco más de una hora de juego, dando cuenta de su gran momento en el circuito de la ATP.

Tabilo quebró en los momentos justos y no tuvo mayor oposición por parte de un rival que, pese a tener muy buenos golpes, no fue capaz de superar la solidez del número uno de Chile.

¿Cómo fue la victoria de Alejandro Tabilo vs Francisco Comesaña en el Masters 1000 de Miami?

Alejandro Tabilo rompió el servicio de Francisco Comesaña en el primer juego del partido. Desde ahí mantuvo su ventaja sin sobresaltos y sin conceder ni siquiera una oportunidad de break a su rival, quedándose de muy buena forma con la manga inicial de este compromiso.

En el segundo parcial repitió la dosis, pero después quebró en el tercer game, sacando una ventaja que fue irremontable para el trasandino, quien en esta manda solo tuvo un break point que fue salvado por Tabilo, en el único momento de alguna duda del nacional.

¿Cuándo y contra quién juega Alejandro Tabilo en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami?

Ahora le tocan palabras mayores a Alejandro Tabilo: su próximo rival será Andrey Rublev, jugador ruso que actualmente ocupa el puesto 16° del ranking de la ATP, y quien ha sabido ser top ten, por lo que se trata de un rival de tremenda jerarquía, lo que seguramente le dará mucha motivación a la primera raqueta nacional.

Este compromiso se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en horario por confirmar, duelo que probablemente se juegue en las canchas principales del estadio Hard Rock de Miami.

El único duelo que se ha jugado entre ambos jugadores fue en octavos de final del ATP de Basilea 2024, con victoria para Rublev por parciales de 7-6(3) y 6-1, en un partido en que el chileno mostró pasajes de su mejor tenis.

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