Buenas sensaciones son las que está teniendo en general el chileno Alejandro Tabilo (72° del ranking mundial) en su gira por Asia, y es que este martes la raqueta nacional logró recuperar la sonrisa con un valioso triunfo nada menos que en el Masters de Shanghai.

Tabilo consiguió derribar al francés Harold Mayot (150°) por parciales de 6-3 y 6-4 en una hora y 25 minutos de juego, con lo que dio un importante paso en su participación en el certamen chino.

🇨🇱 Tabilo se mete de lleno en el Masters 1000 de Shanghai

Gracias a su sólida victoria sobre Mayot, el nacido en Canadá se metió en el cuadro principal en Shanghai, donde espera aprovechar el impulso que tuvo con su título en Chengdú y mejorar su anterior participación en el certamen chino.

En 2024 en Shanghai, Tabilo llegó solo a segunda ronda, donde fue eliminado a manos del estadounidense Tommy Paul.

Ahora Jano deberá esperar para conocer a su rival en la primera ronda de Shanghai, torneo que cuenta con los nombres en mejor momento del circuito ATP, entre ellos el número 1 del mundo Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

Tabilo vuelve a competir en el cuadro principal de Shanghai/ © Imago

