Una semana de ensueño es la que cerró este martes el chileno Alejandro Tabilo (112° del ranking mundial) al proclamarse como flamante campeón del ATP 250 de Chengdú en China, esto luego de derribar nada menos que a un Top 10 de la clasificación planetaria.

Tabilo, que llegó a jugar Chengdú proveniente de la qualy, completó su ciclo en el torneo de la mejor manera posible, derribando en la final al italiano Lorenzo Musetti (9°) y conquistando así el tercer título ATP en su carrera.

🏆 La épica gesta de Tabilo para superar a Musetti en la final en Chengdú

El partido estuvo lleno de tensión para Alejandro Tabilo en la final ante Musetti, la cual el chileno pudo destrabar en dos horas y 39 minutos de partido, por parciales de 6-3, 2-6 y un dramático 7-6 (5).

Luego de haber ganado con comodidad el primer set y ceder ante la inspiración del italiano en el segundo, el momento de mayor dramatismo para la raqueta nacional se vivió en el tercer y decisivo parcial, sobre todo porque llegó a estar con dos puntos de partido en contra, situación de la cual pudo salir con mucha actitud y forzar así el temible tie break.

El desempate no comenzó de la mejor manera para Tabilo, que estuvo 1-4 a manos de Musetti, quien ya se daba como campeón. Sin embargo, el chileno sacó los mejores golpes de su propia inspiración y aprovechando de paso algunos errores claves de su rival logró cerrar así el triunfo a su favor.

Tabilo ya es poseedor de tres títulos ATP/ © TeamChile_COCH

🇨🇱 Un chileno campeón en China después de 18 años

Junto con su épica victoria en Chengdú, Tabilo conquista el título y se convierte en el primer chileno en gritar campeón en tierras chinas después de largos 18 años.

El último representante nacional en haberse consagrado en territorio asiático había sido Fernando González, cuando celebró un campeonato en el ATP de Beijing, en 2007.

🎾 ¿Cuántos títulos ATP tiene Alejandro Tabilo?

Con su título en Chengdú, Alejandro Tabilo ya acumula tres títulos ATP en su palmarés, alcanzando la línea de su compatriota Nicolás Jarry.

🏆 Los títulos de Tabilo en el circuito ATP

ATP 250 de Auckland (2024)

ATP 250 de Mallorca (2024)

ATP 250 de Chengdú (2025)

📊 ¿A qué lugar del ranking ATP llega Tabilo?

Otro punto a favor que le da a Tabilo su título en Chengdú es su tremendo ascenso en el ranking ATP.

El chileno, que arrancó su participación en el certamen chino fuera del Top 100, escalará hasta el casillero 72 de la clasificación planetaria.

