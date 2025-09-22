Alejandro Tabilo (112º ranking ATP) continúa a paso firme en China. El tenista chileno derrotó esta jornada al estadounidense Brandon Nakashima (33º ATP) por parciales de 6-4 y 7-5 y accedió a la quinta final ATP de su carrera.

Por si fuera poco, ‘Jano’ volverá a ser la raqueta número uno de Chile, ya que tras el torneo escalará hasta el puesto 84º del escalafón mundial. Por ello, la confianza en el nacional es total y ya palpita lo que será la final de este martes, donde enfrentará a Lorenzo Musetti (9º) en busca del título.

💪 Tabilo buscará un nuevo título ATP

Tras su triunfo sobre Nakashima, Alejandro Tabilo dijo que “hablaba con mi novia y le decía que ya lo habíamos hecho antes: venir de qualy y ganar el torneo. Ojalá que lo podamos terminar bien y más por cómo veníamos. Esto me da más motivación y confianza”.

“Ha sido importante lo mental, el físico también. Venimos de muchos partidos, así que me estoy sintiendo mucho más cómodo. Estoy más sólido desde atrás, siento que puedo defender bien y atacar cuando tengo las chances”, agregó.

📅¿Cuándo juega Tabilo la final de Chengdú?

Alejandro Tabilo disputará la final del ATP de Chengdú ante el italiano Lorenzo Musetti (9º) este martes 23 de septiembre alrededor de las 8:00 de nuestro país.

