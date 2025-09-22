Alejandro Tabilo (112° ATP) continúa con su impresionante resurgimiento en suelo chino. El chileno venció este lunes al estadounidense Brandon Nakashima (33° ATP) en el ATP de Chengdú por parciales de 6-4 y 7-6 en una hora y media, clasificando a su quinta final ATP de la carrera y segunda consecutiva tras el Challenger de Guangzhou.

Con esta victoria, Tabilo aseguró ser la raqueta número uno de Chile, ya que con su final en Chengdú avanzará hasta la casilla 84 del ranking mundial y deja atrás su polémica por rechazar jugar la Copa Davis por privilegiar su carrera.

🔥 Tabilo dominó a Nakashima

El chileno exhibió un nivel casi perfecto que dejó sin respuestas al estadounidense. Con un 80% de efectividad en primeros servicios y 85% de puntos ganados con ellos, Tabilo no enfrentó ningún punto de quiebre en todo el partido. El momento clave llegó en el desempate del segundo set: tras un encuentro parejo, el chileno encadenó seis puntos consecutivos para cerrar 7-0, una demostración de carácter que lo catapulta a la final.

Clinic 😤



Alejandro Tabilo defeats Brandon Nakashima 6-4 7-6 to advance to his 5th ATP Tour final! 📈#ChengduOpen pic.twitter.com/4Elii4EFBU — Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2025

📌El hito de Alejando Tabilo en el ATP de Chengdú

Alejandro Tabilo no solo hizo historia al alcanzar su quinta final de un torneo ATP. El chileno, además, se convirtió en el primer sudamericano en llegar a la final del Chengdú Open.

📅¿Cuándo juega Alejandro Tabilo la final de Chengdú?

Alejandro Tabilo jugará la final del ATP de Chengdú frente al italiano y top ten Lorenzo Musetti (9°) este martes 23 de septiembre

💰¿Cuánto dinero ganó Tabilo en el ATP de Chengdú?

Alejandro Tabilo aseguró un premio de 105.610 dólares por llegar a la final del torneo y, en caso de conseguir el título, el premio podría subir hasta los 181.065 dólares.

En el ránking ATP también saca cuentas alegres, su fina le da 165 puntos, unidades que ya lo hacen avanzar de la casilla 112 a la 84 en el ranking live, y en caso de ganar alcanzaría los 250 puntos.