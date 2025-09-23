Alejandro Tabilo, desde ahora 72° del ranking ATP tras lograr el título en Chengdú, pudo maquillar un año difícil gracias al enorme triunfo en la final de este martes ante el italiano Lorenzo Musetti (9°), lo que además ayudó al chileno a poner fin a una larga sequía en el circuito tenístico.

Tabilo se impuso en un partidazo a Musetti para conquistar el tercer título ATP de su carrera, alcanzando la línea de su compatriota Nicolás Jarry en esta camada de representantes nacionales.

🏆 Tabilo vuelve a gritar campeón y pone fin a una agonía

Junto con su tercer título individual en el circuito ATP, Tabilo también repleta su palmarés con un trofeo en dobles y seis de categoría Challenger, pero es como singlista que el nacido en Canadá le puso término a una larga espera.

Y es que con su victoria en Chengdú, Jano terminó con un año, dos meses y tres semanas de sequía para volver a gritar campeón a nivel ATP, nada menos que derribando a un Top 10 del ranking como Musetti.

La última vez que Tabilo había conquistado un título fue el 29 de junio del pasado 2024 en el ATP de Mallorca, cuando derrotó en la final al austriaco Sebastian Ofner. Previo a aquello, había logrado ganar su primer trofeo en Auckland en enero de ese mismo año.

Tabilo ha logrado revertir un mal 2025/ © ChengduOpen

⬆️ Todos los títulos en la carrera de Alejandro Tabilo

En total, son 10 los títulos que acumula Tabilo considerando los torneos Challenger y también a nivel ATP.

Challenger de Guayaquil (Ecuador) – 2021

Challenger de Francavilla (Italia) – 2023

Challenger de Karlsruhe (Alemania) – 2023

Challenger 2 de Guayaquil (Ecuador) – 2023

Challenger de Brasilia (Brasil) – 2023

ATP 250 de Auckland (Nueva Zelanda) – 2024

Chile Open (dobles c/Tomás Barrios) – 2024

Challenger de Aix-en-Provence (Francia) – 2024

ATP 250 de Mallorca (España) – 2024

ATP 250 de Chengdú (China) – 2025

🔗 Puedes enterarte de todas las novedades de Alejandro Tabilo junto a Al Aire Libre.