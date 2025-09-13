Alejandro Tabilo (125º en el ranking ATP) consiguió una insólita victoria en el Challenger de Guangzhou Huangpu. El chileno se instaló en la final del torneo debido al retiro del australiano Christopher O’Connell (89º), quien no pudo seguir jugando por lesión.

El partido llegó a su fin cuando la raqueta nacional estaba 2-1 arriba en el primer set, momento en el que el oceánico decidió abandonar el encuentro cuando apenas se habían jugado 24 minutos.

🎾 Alejandro Tabilo avanzó tras la lesión de su rival

En el primer juego del partido, donde ‘Jano’ estuvo con riesgo de perder su servicio, O’Connell presentó molestias en su espalda, por lo que requirió la atención médica.

Si bien pudo regresar al partido, sus problemas físicos se acrecentaron en el tercer game, por lo que finalmente se retiró, dando por ganador a Alejandro Tabilo.

💪 Alejandro Tabilo escala en el ranking

Con esta victoria, Alejandro Tabilo escaló hasta el puesto 111º del ranking ATP, y si consigue quedarse con el título, ascenderá hasta el lugar 103º.

En la final, el chileno se medirá ante el ganador del cruce entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo (86º) y el británico Billy Harris (136º).

📅 ¿Cuándo juega Alejandro Tabilo?

Alejandro Tabilo, que jugará su undécima final de un torneo Challenger, saltará a la cancha este domingo 14 de septiembre en busca del título en China.