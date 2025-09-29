Alejandro Tabilo quiere cerrar el año tenístico con las opciones vivas de meterse más adentro en el ránking ATP, el zurdo es la primera raqueta nacional (72°) gracias a sus últimos torneos donde incluso levantó el título en Chengdú. El primer sembrado de la Qualy del Masters 1000 de Shanghái ya superó en la primera fase al chino Jie Cui por 6-3 y 7-5.

Ahora deberá enfrentarse al francés Harold Mayot (150°) quien también sacó a un Wild Card de China. El que gane el duelo ingresará al cuadro del último Masters 1000 que se desarrolla en Asia. El tenista que pierde, deberá pasar al sector de Lucky Losers y esperar la baja de un jugador que ya está inscrito y en el draw.

https://twitter.com/TeamChile_COCH/status/1972632760344101022

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Harold Mayot?

Alejandro Tabilo enfrenta a Harold Mayot este martes 39 de septiembre, a las 01:00 horas aprox. en la segunda ronda de la qualy del Masters 1000 de Shanghái

📅 Fecha: Martes 30 de septiembre

⏱️ Hora: 01:00 horas

🏟 Cancha: Stadium Court

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Harold Mayot en vivo?

El partido de Alejandro Tabilo vs Harold Mayot se transmite exclusivamente vía streaming a través de Disney+ para Latinoamérica. No habrá transmisión en televisión abierta ni cable.

📺 TV : No hay transmisión

: No hay transmisión 📲 Streaming: Disney +

