Estos últimos días probablemente fueron los más felices del año para Alejandro Tabilo (72° del ranking) al proclamarse campeón en Chengdú, sin embargo, el tenis es un deporte impredecible y tal como el chileno venía de festejar, este jueves fue puro lamento en su estreno en el ATP 500 de Tokio.

Tabilo saltó a la cancha esta jornada en la primera ronda ante el belga Zizous Bergs (45°), recordado en nuestro país por la agresión a Cristian Garin en la serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica a inicios de este 2025, y el europeo acentuó su enemistad al festejar a costa de Jano.

🎾 Tabilo llegó al límite ante Bergs, pero no pudo mantener su impulso

Es posible que el desgaste con el que venía Tabilo de Chengdú pudo costarle la derrota ante Bergs este jueves, en un partido que se extendió por dos horas y 45 minutos, y que se jugó a los tres sets.

Todo arrancaba perfecto para el reconocido hincha de Everton de Viña del Mar, que en el primer set vapuleó con un categórico 6-1 al belga. Pero, en el segundo capítulo el europeo levantó cabeza y forzó un tie break que sacó adelante por 7-6 (2), misma fórmula que se repitió en el tercer y decisivo parcial, en el que festejó con otro 7-6 (4).

Tabilo enfrentará próximamente la qualy de Shanghai/ © Imago

⏩ ¿Qué viene para Tabilo en el circuito ATP?

Con esta rápida eliminación en Tokio es que Alejandro Tabilo no podrá perder tiempo y deberá empezar a enfocarse en su próximo desafío, no menos importante.

El chileno enfrentará la qualy del Masters 1000 de Shanghai, el cual se llevará a cabo desde la próxima semana.

