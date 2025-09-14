La dupla chilena compuesta por Tomás Barrios y Matías Soto logró un triunfo clave en Copa Davis 2025 tras vencer a los luxemburgueses Calzi y Alex Knaff. Con este resultado, Chile aseguró la serie 3-0 en el Court Central Anita Lizama, dejando atrás las dudas que había generado la caída sufrida en Bélgica meses atrás.

El partido tuvo momentos de tensión, pero los nacionales sacaron adelante un resultado que le da al equipo de Nicolás Massú la posibilidad de seguir soñando con avanzar en el torneo.

🎾 ¿Cómo ganó Chile el dobles ante Luxemburgo?

La dupla Barrios-Soto se impuso por 6-2, 4-6 y 6-3 en un duelo que tuvo altibajos. En el primer set los chilenos dominaron sin problemas, pero en el segundo los europeos sorprendieron con un quiebre sobre el servicio de Soto, forzando un tercer parcial.

En el último set, Chile arrancó con un quiebre a favor y supo mantener la ventaja hasta cerrar el partido, desatando la alegría del público en el Anita Lizana.

👥 ¿Qué dijo Nicolás Massú tras la clasificación?

El capitán chileno valoró el respaldo del público y la capacidad de sus jugadores para manejar la presión.“Agradecer a la gente, el apoyo con el estadio lleno. No es fácil, pero luchamos hasta el final”, afirmó Massú.

El ex tenista también resaltó el equilibrio del equipo: “Cuando no somos favoritos es más difícil, pero ahora fue distinto. Mezclamos jugadores jóvenes con experiencia y funcionó bien”.

🔎 ¿Qué viene ahora para Chile en Copa Davis?

Chile deberá esperar rival para la siguiente ronda, que se disputará en febrero de 2026. Massú adelantó que el desafío será duro: “Tenemos que dar vuelta la página de lo que pasó en Bélgica y aprovechar nuestra chance”.

El objetivo del equipo es volver a posicionar a Chile entre las naciones fuertes de la Copa Davis, apoyándose en la renovación que ha mostrado el plantel en los últimos meses.

