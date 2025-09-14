Chile vuelve al Grupo Mundial de la Copa Davis, luego de sellar por 3-0 la serie ante Luxemburgo, con la victoria en el dobles de Tomás Barrios y Matías Soto frente a Alex Knaff y Raphael Calzi.

Con esto, se acaba un año en el Grupo Mundial I (segunda categoría) y el equipo capitaneado por Nicolás Massú vuelve a la élite del tenis internacional a nivel de equipo, por lo que jugará las Qualifiers a partir de 2026.

Barrios y Soto sufrieron más de la cuenta para imponerse a Knaff y Calzi, cerrando la historia por parciales de 6-2, 4-6 y 6-2, en alrededor de dos horas de juego.

El momento más álgido fue en el segundo set y el inicio del tercero: los europeos le ganaron un parcial a los chilenos y tuvieron dos puntos de quiebre en el arranque del set decisivo. No obstante, Chile prevaleció y ganó el encuentro.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la Copa Davis?

Chile vuelve a jugar el fin de semana del 6 al 8 de febrero de 2026 en la primera ronda de Qualifiers de la Copa Davis: su rival se conocerá en el sorteo de noviembre de este año.

Depende del contrincante se determina si nuestro país juega de local o de visita.

