Tomás Barrios (154° en el ranking de la ATP) debuta en el Challenger 175 de Punta Cana 2026, en República Dominicana, con un partido ante el belga Raphael Collignon (77°), duelo a disputarse este martes por la primera ronda del certamen.

Barrios decidió jugar este certamen tras quedar eliminado en la qualy de Indian Wells. Barrios está en una pequeña mala racha de tres derrotas consecutivas (con dos primeras rondas), siendo su última victoria en febrero pasado en Río de Janeiro.

¿Dónde ver GRATIS el partido de Tomás Barrios vs Raphael Collignon por el Challenger de Punta Cana 2026?

Para ver el duelo de Tomás Barrios vs Raphael Collignon en Punta Cana, debes ingresar al sitio web de la ATP y pinchar en la pestaña de Challenger TV, donde debes suscribirte para ver gratis todos los compromisos de ese circuito vía streaming.

Streaming: Challenger TV en el sitio web de la ATP

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs Raphael Collignon por el Challenger de Punta Cana 2026?

Tomás Barrios y Raphael Collignon juegan este martes 10 de marzo no antes de las 19:30 horas de Chile, aunque siempre depende de lo que se demoren en jugarse los partidos previos en su misma cancha.

Fecha: Martes 10 de marzo

Horario: No antes de las 19:30 horas.

Estadio: Cancha Grandstand- Cap Cana (República Dominicana)

¿Qué pasa si Tomás Barrios le gana a Raphael Collignon en el Challenger de Punta Cana 2026?

En caso de que Tomás Barrios derrote a Raphael Collignon avanzaría a los octavos de final del Challenger 175 de Punta Cana, obteniendo 13 puntos para ascender al puesto 116°, aunque puede variar según lo que pase en otros torneos en paralelo.

Esto también le permitiría ganar 3.450 dólares, es decir poco más de tres millones de pesos chilenos (si sale campeón se lleva poco menos de 48 millones de pesos, mientras que el prize money total a repartir entre todos los jugadores participantes de la competición es de 300 millones).

Además, jugaría frente al vencedor del duelo del australiano Tristan Schoolkate (118°) ante un jugador que viene desde la qualy.