Alejandro Tabilo se impuso a Tomás Barrios y avanzó a octavos de final del Chile Open 2026: Jano se impuso en el duelo de jugadores nacionales, el que en un principio se le tornó desfavorable, pero supo revertir con su gran jerarquía.

Tabilo sigue en un buen momento tras llegar a la final en Río de Janeiro y sigue luchando en su objetivo de volver al Top 30, como recientemente lo ha señalado en algunas de sus entrevistas. Barrios se mantiene buscando el Top 100, por lo que buscará jugar más torneos ATP.

Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios: resumen del triunfo de Jano en su debut en el Chile Open

Alejandro Tabilo sufrió un quiebre en el arranque ante Tomás Barrios, lo que hacía pensar que Jano venía con dudas por el gran desgaste físico que le significó la semana en Brasil y, particularmente, el domingo cuando jugó dos partidos. No obstante, Tabilo se recuperó, quebró de vuelta y se quedó con la primera manga.

La segunda manga fue totalmente favorable para el número uno de Chile, quien lo definió con gran categoría con un rompimiento a su favor.

El resultado final fue 7-5 y 6-2 en menos de dos horas de juego y con un Tabilo que guarda combustible para el próximo compromiso.