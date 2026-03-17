Tomás Barrios (119° en el ranking de la ATP) se juega su paso al cuadro principal del Masters 1000 de Miami (Estados Unidos): el chileno enfrenta al australiano Aleksandar Vukic (93°) por la ronda final de la qualy y solo necesita de un triunfo para conseguir este importante objetivo.

Este duelo se juega HOY martes y definirá su Barrios se une a Alejandro Tabilo en el certamen estadounidense, o deja solo su compatriota en la disputa.

¿Qué canal transmite Tomás Barrios vs Aleksandar Vukic por el Masters 1000 de Miami?

El partido de Tomás Barrios vs Aleksandar Vukic no tiene transmisión por TV, pero sí a través de streaming: la señal disponible es por Youtube en el canal oficial del Miami Open, donde solo transmiten los duelos de la cancha 3 y 4, siendo este útimo court donde juega el chileno.

Streaming: Canal de Youtube del Miami Open

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs Aleksandar Vukic por el Masters 1000 de Miami?

Tomás Barrios y Aleksandar Vukic se miden este martes 17 de marzo no antes de las 18:30 horas de Chile por la ronda final de las clasificaciones del Masters 1000 de Miami.

Fecha: Martes 17 de marzo

Horario: No antes de las 18:30 horas de Chile

Estadio: Hard Rock (Miami, Estados Unidos)

¿Qué pasa si Tomás Barrios vence a Aleksandar Vukic por el Masters 1000 de Miami?

Si Tomás Barrios consigue una victoria ante el australiano Aleksandar Vukic se meterá en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami, instancia a la que llegaría por primera vez en su carrera.

De hecho, Barrios apenas ha disputados dos main draw de Masters 1000: en Roma y Canadá, ambos casos en 2025.

Además, sumará 30 puntos ATP (20 por pasar la qualy y 10 por estar en primera ronda del cuadro principal), quedando alrededor del puesto 110° del ranking y, obviamente, acercándose a su retorno al Top 100.

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