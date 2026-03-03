Tomás Barrios (115° del mundo) enfrenta su último paso para llegar al cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells (California, Estados Unidos): El chileno enfrenta al canadiense Alexis Galarneau (219°) y si gana el compromiso llega directo a la primera ronda del torneo, el que nunca ha jugado en su main draw.

Barrios chocará por segunda vez en su carrera con Galarneu. Su único antecedente es la derrota en su estreno en el Challenger de Gatineau en 2019, por lo que buscará cobrarse revancha, por más que este duelo data de hace varios años.

El chillanejo quiere entrar a su cuarto cuadro principal de esta temporada, en la que busca hacer una transición desde los challengers a los torneos ATP, para así situarse como jugador fijo en el Top 100.

¿Qué canal transmite el partido de Tomás Barrios vs Alexis Galarneau por el Masters 1000 de Indian Wells?

Para ver el partido entre Tomás Barrios y Alexis Galarneau no hay transmisión de TV ni streaming. El canal de Youtube de Tennis TV tiene transmisión de las canchas 4 y 5, pero Barrios juega en la 7.

Para conocer el resultado de este importante compromiso debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs Alexis Galarneau por el Masters 1000 de Indian Wells?

El duelo de Tomás Barrios vs Alexis Galarneau se juega este miércoles 3 de marzo a las 21:00 horas, aproximadamente, aunque depende de la extensión de los partidos previos en su cancha.

Fecha: Miércoles 3 de marzo

Horario: 21:00 horas, aproximadamente (Chile)

Estadio: Indian Wells Tennis Garden

¿Quién es Alexis Galarneau. rival de Tomás Barrios en el Masters 1000 Indian Wells?

Alexis Galarneau es un tenista canadiense de 27 años que se ubica en el puesto 219° del ranking de la ATP. Su mejor puesto en el escalafón fue el 153° el 20 de mayo de 2024.

Galarneau tiene una experiencia importante con Chile, ya que lo enfrentó en la Copa Davis 2023 en Bologna. El norteamericano venció a Alejandro Tabilo en su duelo de singles y nuestro país perdió por 2-1 la serie.