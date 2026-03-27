Tomás Barrios llegaba encendido al Challenger de Sao Paulo. El chileno había avanzado con confianza en el cuadro y tenía la oportunidad concreta de meterse en semifinales, sumando puntos clave para seguir escalando en el ránking ATP.

Pero en el tenis hay rivales que se transforman en algo más que un partido. Y esta vez, otra vez, apareció ese nombre que ya se le hace incómodo al chillanejo, justo cuando parecía que todo estaba alineado para dar un nuevo salto.

Tomás Barrios Challenger Sao Paulo y la caída que repite historia

Tomás Barrios volvió a caer en el Challenger de Sao Paulo y lo hizo ante el mismo rival que ya le ha complicado la carrera: el boliviano Hugo Dellien.

El chileno, que venía con ritmo tras avanzar a cuartos de final, no logró imponer condiciones y terminó cediendo en dos sets, por 6-4 y 7-6, en un duelo que se resolvió en poco más de una hora.

No fue una sorpresa total. El historial ya marcaba una tendencia clara, y este nuevo enfrentamiento confirmó un patrón que empieza a pesar en lo mental.

Cuatro partidos entre ambos

Cuatro victorias para Dellien

Ningún triunfo de Barrios

El dominio de Hugo Dellien en el historial ante Barrios

El boliviano se ha transformado en una verdadera piedra en el zapato para el chileno. Más allá del ránking, donde Barrios llegaba mejor posicionado, Dellien volvió a mostrar que entiende cómo jugarle.

Su juego sólido desde el fondo, sumado a su capacidad para sostener momentos clave, volvió a inclinar la balanza. En el segundo set, incluso, supo cerrar un tiebreak que terminó por sentenciar la historia.

Este tipo de enfrentamientos muchas veces va más allá del tenis. Se trata de confianza, de antecedentes y de pequeños detalles que terminan marcando diferencias.

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🇧🇴 @Hugo_Dellien reaches his first semi-final since June 6-4, 7-6(4) over Barrios Vera!#ATPChallenger | 🇧🇷 São Paulo pic.twitter.com/YxONUkOV9T — ATP Challenger (@ATPChallenger) March 27, 2026

El ránking ATP de Barrios y lo positivo que deja Sao Paulo

Pese a la derrota, no todo es negativo para Tomás Barrios. Su paso por Sao Paulo le permitió sumar puntos importantes en el ránking ATP. De hecho, el chileno logra escalar en la clasificación en vivo, acercándose nuevamente al top 100, uno de sus grandes objetivos de la temporada.

El desafío ahora será dar vuelta la página y encontrar respuestas ante rivales que ya le han tomado la mano. Porque si quiere seguir creciendo, también tendrá que romper estas rachas.

📊 Claves del momento de Barrios