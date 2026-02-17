Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasileña y leyenda del fútbol mundial, estuvo presente en el duelo de Tomás Barrios vs Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro.

Ancelotti, quien es una estrella en Brasil, disfrutó de la acción de la cancha central del torneo y vio los mejores puntos del chillanejo, pese a su derrota con Berrettini en un partido muy ajustado.

Junto a parte de su familia se le vio a Carlo Ancelotti en una de las tribunas del court central del Jockey Club Brasileiro, aunque la única vez que se le vio en TV aplaudiendo fue un gran punto de Matteo Berrettini que dejó sin opciones a Tomás Barrios.

De todas maneras, esto demuestra el gran compromiso de Carlo Ancelotti con el deporte local. El exentrenador de Real Madrid, Milan, Chelsea y Bayern Munich, entre otros, es constante espectador del Brasileirao en el país de la samba.

La relación de Carlo Ancelotti con Chile

Uno de los principales vínculos que ha tenido Carlo Ancelotti con Chile es que dirigió a Arturo Vidal en Bayern Munich. El King reconoce a Carletto como uno de los mejores entrenadores de su carrera y el DT tenía al volante nacional como fijo en su esquema en los bávaros.

Ancelotti enfrentó a Vidal y Alexis Sánchez en variadas ocasiones también por la Champions League, por lo que los conoce muy bien.

Además, el estratega dirigió a Brasil en la victoria por 3-0 contra Chile en septiembre pasado en el estadio Maracaná por las Clasificatorias.

¿Qué pasó con Tomás Barrios vs Matteo Berrettini en el ATP de Río de Janeiro?

Tomás Barrios perdió por 7-6(1) y 7-5 en casi dos horas y media de juego contra Matteo Berrettini, quedando eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

De todas formas, el nivel de Barrios fue muy bueno y siempre se plantó de igual a igual contra Berrettini, demostrando que ha crecido una enormidad en el último tiempo y puede instalarse de forma más constante en el circuito de la ATP en desmedro de los challengers.