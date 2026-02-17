Tomás Barrios dijo adiós al ATP 500 de Río de Janeiro, pero tiene poco para reprocharse: el chileno jugó un gran partido contra el extop ten Matteo Berrettini y está dando importantes pasos para establecerse en el circuito de la ATP y dejar los challengers.

Barrios perdió por detalles ante el actual campeón de la Copa Davis y llega con grandes sensaciones al Chile Open, torneo en el que tiene pasajes para la qualy, aunque se espera que le den un wild card.

Tomás Barrios vs Matteo Berrettini: resumen del gran partido del chileno en el ATP de Río de Janeiro.

Tomás Barrios estuvo dos horas y 26 minutos en la cancha contra Matteo Berrettini y sucumbió por un estrecho marcador de 7-6(1) y 7-5.

El primer set no tuvo quiebres, pese a que hubo oportunidades de ambos lados. Barrios mostró un gran nivel hasta que llegó al tie break, momento en el que cometió varios errores no forzados que propiciaron un contundente 7-1 a favor del italiano.

Tras la primera manga hubo un problema de electricidad en la cancha central del Jockey Club Brasileiro de Río de Janeiro, por lo que el juego estuvo suspendido por más de 20 minutos.

Después de la reanudación se mantuvo casi totalmente la tendencia: Barrios sostuvo casi todos sus juegos de saque, salvo el más importante. El chillanejo falló al final en el duodécimo juego y Berrettini terminó quedándose con el partido.

¿Cuándo vuelve a jugar Tomás Barrios?

La próxima estación de Tomás Barrios será el ATP de Santiago Chile Open. Barrios debe jugar este fin de semana las clasificaciones en San Carlos de Apoquindo, aunque si finalmente recibe la invitación de los organizadores del torneo, deberá esperar rival para la primera ronda entre el lunes 23 y martes 24 de febrero.

Puede ser el tercer torneo ATP consecutivo para Barrios y tiene una gran oportunidad, ya que no defiende puntos tras quedar eliminado en su debut en 2025.

En el caso de Berrettini vuelve a jugar entre miércoles y jueves contra Dusan Lajovic en el ATP de Río de Janeiro. El italiano también vendrá a Chile tras el torneo brasileño.