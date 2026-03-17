Tomás Barrios clasificó al cuadro principal del Masters 1000 de Miami, luego de vencer al australiano Aleksandar Vukic por parciales de 6-3 y 7-6(4), en poco menos de dos horas de juego.

Es la primera vez que Barrios jugará el main draw de este importante torneo y la tercera vez que lo hará en un Masters 1000, después de haberlo hecho en Roma y Canadá en 2025, en este último torneo llegando a la segunda ronda tras vencer al experimentado Gael Monfils.

¿Cómo fue la victoria de Tomás Barrios vs Aleksandar Vukic en el Masters 1000 de Miami?

El primer set fue sólido: Tomás Barrios consiguió dos quiebres en los últimos juegos de saque de su rival, quedándose con la manga de forma inapelable.

En la segunda manga hubo un rompimiento por lado: el chileno remontó para estirar la historia hasta el tie break, en el que supo sacar adelante un complejo trámite de miniquiebres de lado y lado para conquistar la victoria.

¿Cuándo y contra quién juega Tomás Barrios en el Masters 1000 de Miami?

Tomás Barrios aún no tiene rival definido para la primera ronda del Masters 1000 de Miami, ya que debe definirse justamente este martes 17 de marzo.

El duelo de Barrios en el main draw de Miami se jugará entre miércoles y jueves, en horario por definir.

¿Dónde ver a Tomás Barrios en el Masters 1000 de Miami?

Para ver a Tomás Barrios en el Masters 1000 de Miami debes acceder a la plataforma de pago de streaming de Disney + Premium.

Dependiendo de su rival también pueden ser transmitidos sus compromisos por ESPN en TV cable.

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