El Chile Open 2026 comienza a tomar temperatura en San Carlos de Apoquindo. A días del arranque del cuadro principal, la organización confirmó los últimos wild cards y con eso se terminó de armar un panorama que ilusiona al tenis nacional.

No es un detalle menor. El ATP de Santiago no sólo tendrá a sus principales figuras locales en competencia, sino que además alcanzará un registro inédito en su historia reciente. Y todo con nombres que hoy marcan tendencia en el circuito.

El Chile Open 2026 tendrá la mayor presencia chilena en su historia

El Chile Open 2026 contará con cinco chilenos en el cuadro principal, la cifra más alta desde que el torneo volvió al calendario ATP en Santiago. Es un récord para el certamen. A los ya confirmados por ránking: Alejandro Tabilo, Cristian Garín y Tomás Barrios, se sumaron dos invitados especiales: Nicolás Jarry y el copiapino Matías Soto.

Con esto, el ATP 250 de Santiago tendrá una base nacional potente, algo que no ocurría en ediciones anteriores. El público local, que viene acompañando con fuerza en las últimas temporadas, tendrá múltiples cartas en competencia.

¿Quiénes recibieron los wild cards del Chile Open 2026?

La directora del torneo, Catalina Fillol, confirmó que Nicolás Jarry y Matías Soto ingresarán al cuadro principal mediante invitación. Soto había ganado el torneo que otorgaba cupo a la qualy, pero debido a movimientos en la lista de inscritos, finalmente accedió directamente al main draw. En tanto, para la fase previa fueron confirmados Nicolás Villalón y Benjamín Torrealba.

La última invitación al cuadro principal fue para el italiano Francesco Passaro, quien viene de competir en Río de Janeiro, donde cayó ante Alejandro Tabilo.

¡El ChileOpen con más chilenos de la historia! 🇨🇱💥



Un total de OCHO tenistas nacionales disputarán esta edición del Bci Seguros ChileOpen entre Qualy, Singles y Dobles.



¿Qué significa este récord para el tenis chileno?

El registro no es casualidad. Responde a un momento competitivo sólido del tenis chileno en el circuito ATP.

Hoy el país cuenta con:

Alejandro Tabilo consolidado en el top del ránking.

consolidado en el top del ránking. Nicolás Jarry como figura histórica reciente del torneo.

reciente del torneo. Cristian Garín buscando regularidad.

buscando regularidad. Tomás Barrios en ascenso sostenido.

en ascenso sostenido. Matías Soto dando el salto a escenarios mayores.

No sólo es cantidad, también es contexto. El Chile Open 2026 se transforma en vitrina para una generación que busca estabilidad y protagonismo en la gira sudamericana de arcilla.