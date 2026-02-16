Cristian Garín volvió a despedirse temprano de un torneo ATP y esta vez lo hizo en Río de Janeiro. El chileno, actual 89° del ránking, cayó en primera ronda y no ocultó su frustración tras un partido donde nunca logró sentirse cómodo.

El ATP de Río era una oportunidad para recuperar confianza en la gira sudamericana sobre arcilla. Sin embargo, el resultado ante el argentino Thiago Tirante dejó más dudas que certezas, justo en la antesala del Chile Open.

🎾 ¿Qué dijo Cristian Garín tras perder en el ATP de Río?

Cristian Garín reconoció estar frustrado tras su eliminación en el ATP 500 de Río de Janeiro. El chileno admitió que no se sintió cómodo en ningún momento y que atraviesa un periodo difícil tanto en lo personal como en lo deportivo.

“Estoy frustrado, lo intenté, no fue un buen día jugando tenis”, declaró tras el encuentro. Gago explicó que intentó encontrar soluciones durante el partido, pero nunca logró estabilidad en su juego.

Además, fue claro en su diagnóstico: “Las cosas no se están dando, han sido años duros en lo personal y tenístico”. Una frase que refleja el momento que vive el nortino, lejos de su mejor versión en el circuito ATP.

🇨🇱 El complejo momento personal y tenístico de Garín

Garín no escondió que el problema va más allá de un resultado puntual. Habló de la necesidad de reencontrar estructura y energía para volver a competir al nivel que lo llevó a estar dentro del Top 20.

En sus palabras, dejó entrever que la motivación también ha sido un desafío. “Tengo que volver a encontrar un objetivo, enfocarme en lo que quiero”, señaló, apuntando a cambios inmediatos para revertir la situación.

Incluso fue más profundo: reconoció que en lo personal “es imposible estar bien”, aunque reafirmó que el tenis sigue siendo su pasión y su profesión. Esa dualidad marca hoy su presente.

Thiago Tirante é o primeiro jogador na 2ª rodada vencendo Cristian Garín por 7/5 6/3



Ele aguarda o vencedor de (1) Cerundolo x Navone!

🏟️ ¿Cómo llega Garín al Chile Open tras la caída en Río?

Cristian Garín adelantó que afrontará el Chile Open sin expectativas. Esa declaración sorprende considerando que jugará en casa y con el apoyo del público chileno.

Según explicó, necesita tomar los momentos día a día y reconstruir su confianza. El torneo en Santiago aparece como una nueva oportunidad, pero también como una prueba mental clave.

En una gira donde el tenis chileno busca protagonismo, el foco estará puesto en la reacción de Garín. Más allá del ránking, la gran interrogante es si logrará reencontrarse consigo mismo en la cancha.