Cristian Garín, el tenista chileno de 29 años y 89° en el ránking ATP salió a la arcilla de Río de Janiero ante un duro rival en la primera ronda. Thiago Tirante, argentino de 24 años y que se ubica en el puesto 92. Todo porrla primera ronda del ATP 500 de Brasil que tiene a los mejores competidores del contintente y varios europeos que cumplen con la ruta sudamericana de verano.

🎾 ¿Cuál fue el resultado entre Cristian Garín y Thiago Tirante?

La derrota se estructuró en dos parciales por 7-5 y 6-3 en una hora y cincueta y tres minutos de partido. En el primer set vino el quiebre temprano del argentino y aunque Garín se repuso sobre el final, una doble falta le daría la manga a Tirante.

La segunda tanda se estructuró igual, quiebre tempranero, pero nunca llegó la reposición del chileno, y a pesar que tuvo varias chances de quiebre, finalmente no pudo y se quedó en la primera ronda del ATP 500 de Río.

Thiago Tirante é o primeiro jogador na 2ª rodada vencendo Cristian Garín por 7/5 6/3 🎾



Ele aguarda o vencedor de (1) Cerundolo x Navone!

🗓️ Lo que viene para Garín en el cuircuito ATP

Ahora viene la vuelta a Santiago para disputar el ATP 250 de Chile a partir del próximo lunes. Gago tendrá unos días para descansar y ponerse a punto en la arcilla de San Carlos de Apoquindo.