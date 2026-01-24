El tenis chileno está de luto. Cristian Garín vive uno de los golpes más duros fuera de la cancha, en medio de su regreso al circuito ATP y con la Copa Davis en el horizonte. El impacto ha sido profundo no sólo para el deportista, sino también para el entorno del tenis nacional. La noticia se da justo cuando Garín buscaba retomar ritmo competitivo en torneos locales y defender a Chile ante Serbia, en una serie clave que se disputará en febrero.

🕯️ Fallece Sergio Garín: el padre que impulsó los sueños del “Tanque”

Durante este viernes 23 de enero se confirmó el fallecimiento de Sergio Garín, padre del tenista chileno Cristian Garín. La información fue dada a conocer por Radio ADN, medio que detalló que el deceso se produjo tras meses de complicaciones de salud.

Don Sergio fue una figura crucial en la carrera de Cristian, no sólo como padre, sino también como su primer entrenador y soporte emocional. Fue él quien introdujo a su hijo al tenis a los cinco años, iniciando un recorrido que lo llevaría dentro del Top 20 del ranking ATP.

🧬 El legado de Sergio Garín en el tenis chileno

Si bien Sergio Garín nunca tuvo un rol público, su figura fue clave en el desarrollo de Cristian. Acompañó a su hijo en sus primeras giras internacionales y fue una presencia constante en series de Copa Davis, tanto en Chile como en el extranjero.

Junto a su esposa, fue uno de los pilares silenciosos en la vida deportiva de Garín. Quienes lo conocieron coinciden en que su amor por el deporte blanco fue determinante para que Cristian optara por una carrera profesional. Hoy, la familia Garín recibe muestras de apoyo desde todo el mundo del deporte chileno.

📌 Qué viene para Cristian Garín tras esta pérdida

Pese al duro momento, Cristian Garín mantiene su calendario competitivo. Se espera que participe en el Challenger de Concepción la próxima semana y luego se sume al equipo chileno que enfrentará a Serbia por la Copa Davis el 3 y 4 de febrero.

Habrá que ver si Gago decide realizar algún ajuste en su itinerario, considerando la carga emocional del momento. Lo cierto es que su figura se mantiene como la gran esperanza del tenis chileno en este 2026.

Desde Al Aire Libre enviamos las condolencias a Cristian y a toda la familia. Una pérdida nunca será reemplazada, pero con el amor, el cariño y el recuerdo de la familia, será algo más confortable y ayudará en este difícil momento.