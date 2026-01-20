Cristian Garín (82°) debutó en el Australian Open 2026, torneo en el que esperaba comenzar la temporada ante el exigente jugador italiano Luciano Darderi (24°). El duelo se planteó cerrado por ambos lados y gracias a los pequeños detalles, el mejor rankeado se quedó con el pase a la siguiente ronda

El problema es que Dardieri sobre el final del partido mostró serios problemas estomacales que le impidieron cerrar el tercer y definitivo set, pero aún así y con el italiano sufriendo cada punto, Garín no tuvo las herramientas para aprovechar esa ventaja.

📊 El resultado que eliminó a Garín del Australian Open 2026

En casi 3 horas de partido, Dardieri dio cuenta del chileno en mangas consecutivas, 7-6, 7-5 y 7-6 fue el marcador final del encuentro que dejó sin chilenos en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada .

El problema es que las veces que hubo desnivel, simpre terminaron a favor del italiano. En el primer set y con la ventaja en el tie break, Garín cometió una doble falta clave con su servicio y le dejó servida la manga a Dardieri. Así también en el segundo set y en el definitivo donde no pudo “seguir jugando” y estirar el sufrimiento estomacal de su rival.

🦠 ¿Qué pasó en el partido entre Cristian Garín y Luciano Darderi?

El tenista nacido en Argentina que representa a Italia explicó los motivos estomacales que lo llevaron a apurar el cierre. “Muchos nervios, me empezó a doler la panza en el segundo set, es muy difícil esto, hay mucha tensión, somos amigos con Garín, así que todo terminó bien. Me debía tomar un protector para el estómago por un medicamento y lo olvidé, si jugaba un cuarto set sería muy difícil”. Dijo el tenista a ESPN.

Ambos entrenan y juegan juntos en el dobles del Australian Open, lo que mostró quizás un poco más de precaución por parte de Garín con su rival/compañero ó definitivamente no tuvo la reacción tenística de aprovechar los malestares de su rival para, por último, estirar el duelo y quizás tener alguna chance con el desgaste de Dardieri.

Pero nada de eso pasó.

Medical Time out for both players Luciano Darderi and Cristian Garin



Both struggling physically at the moment



Darderi serving next at 5-6 down in set 3 pic.twitter.com/fCaGJ3hiye — edgeAI (@edgeAIapp) January 20, 2026

🧐 ¿Qué puede jugar Garín ya eliminado del Australian Open 2026?

Con el primer Grand Slam de la temporada en juego, hay que mirar al circuito Challenger, que tendrá un escenario bastante confiable y cercano; Concepción. Aquel torneo se disputará entre el 27 de enero y el 1 de febrero. Las otras opciones son Portugal, Bahrain, Francia y Estados Unidos.

Podría elegir Chile, y que desde el 5 al 8 de febrero, el equipo liderado por Nicolás Massú deberá recibir a Serbia en Santiago por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026.