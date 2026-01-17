Alejandro Tabilo (81° en el ranking de la ATP) hace su estreno en el Australian Open 2026, primer Grand Slam de la temporada, en el que es uno de los dos chilenos que ingresó al cuadro principal (junto a Cristian Garín).

Tabilo enfrentará a Quentin Halys, jugador francés que ocupa el puesto 85° del mundo. El compromiso tiene fecha y hora estipulada por la organización del torneo major.

📺 ¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Quentin Halys por el Australian Open 2026?

Para ver el duelo de Alejandro Tabilo vs Quentin Halys por la primera ronda del Australian Open 2026 debes sintonizar la señal de ESPN, aunque en esta transmisión se pasean por varias canchas. En el caso del chileno, hará su estreno en el Court 15.

Para ver ininterrumpidamente el partido debes acceder a la plataforma de streaming Disney + Premium y buscar la cancha en la que se juega el partido.

📅⏱️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Quentin Halys por el Australian Open 2026?

Alejandro Tabilo debutará en el Australian Open 2026 este domingo 18 de enero desde las 21:00 horas de nuestro país en la cancha 15.

📅 Domingo 18 de enero

⏰ 21:00 horas de Chile

🏟️ Cancha 15

🧐 ¿Cuál será el rival de Alejandro Tabilo en caso de ganar en su debut en el Australian Open?

En caso de que Alejandro Tabilo derrote a Quentin Halys en la primera ronda del Australian Open 2026, un exnúmero uno del mundo aparece en su horizonte.

Esto porque chocaría con el ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev (12°) y el neerlandés Jesper de Jong (73°).

Tabilo va por el mismo lado del canadiense Félix Auger-Aliassime (7°) en caso de que llegue a cuarta ronda y, siendo más optimista, un posible cuartos de final con Alexander Zverev (3°), a quien le hizo partido en el último US Open.

📲 Las informaciones de Alejandro Tabilo y los tenistas chilenos en el circuito de la ATP puedes encontrarlas en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.