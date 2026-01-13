Alejandro Tabilo se despidió del ATP de Auckland, en Nueva Zelanda (torneo en el que se coronó campeón en 2024), y llega con la confianza mermada al primer Grand Slam de la temporada: el Australian Open.

Es un compromiso difícil de explicar, ya que Tabilo tenía muy avanzada su victoria, pero algunos errores propios y sobre todo aciertos de su rival provocaron una remontada que va a calar hondo.

🎾 Alejandro Tabilo vs Luciano Darderi en el ATP de Auckland 2026: resultado y estadísticas

Alejandro Tabilo perdió en poco menos de dos horas de juego ante el italiano Luciano Darderi (24° del mundo), por parciales de 1-6, 7-5 y 6-3.

Tabilo ganó con mucha categoría la primera manga y en la segunda tenía quiebre a favor tras el cuarto juego. Todo parecía encaminado, pero una gran actitud de Darderi y algunas fallas por exceso de confianza significaron que el chileno se vaya con las manos vacías.

El compromiso tuvo tres quiebres por lado, con 11 aces a favor de Tabilo y 9 para el europeo. Además, hubo tres doble faltas por cada lado.

Los tiros ganadores fueron favorables a Darderi con 31-25, pero los errores no forzados también estuvieron inclinados para el italiano por 29-23. Partido parejo que solo se desniveló por la gran racha del jugador itálico de seis juegos seguidos entre le final del segundo set y el inicio del tercero.

😨 Las dudas de Alejandro Tabilo para el Australian Open

Desde la próxima semana, Alejandro Tabilo disputará el cuadro principal del Australian Open 2026, primer Grand Slam de la temporada. Jano será uno de los dos chilenos en la competencia junto a Cristian Garín (puede sumarse Tomás Barrios) y hay muchas expectativas sobre su desempeño, debido a que su potencial es de los mejores del mundo.

No obstante, Tabilo llega con apenas una victoria en tres partidos disputados, por lo que no es su mejor momento. Pese a que ganó un título en 2025, esa fue una temporada irregular (llena de lesiones y problemas personales) de la que no ha podido recuperarse en este inicio del nuevo año.