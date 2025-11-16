Cristian Garín cerró la temporada 2025 de la mejor forma posible. El tenista chileno se consagró campeón del Challenger de Montevideo tras derrotar al peruano Ignacio Buse (112°) en tres sets por 6-7, 6-2 y 6-3, en una batalla de 2 horas y 16 minutos.

Este título le permite escalar al puesto 79 del ranking ATP, superando a Alejandro Tabilo (81°) y consolidándose nuevamente como el número uno de Chile, algo que no ocurría desde mediados de 2023.

¡GAGO CAMPEÓOOON! 😮‍💨😎🥳



Cristian Garín 🇨🇱 conquistó 🏆 el challenger de Montevideo 🇺🇾, luego de remontar y vencer a Ignacio Buse 🇵🇪 por 6-7, 6-2 y 6-2.



Con este trofeo —el cuarto a nivel challenger que obtiene en el año—, "Gago" irrumpirá en el top 80 del ranking mundial 📈 y… pic.twitter.com/rGrH8HPAlO — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 16, 2025

🎾 ¿Qué significa este título para Garín y su futuro?

El campeonato en Montevideo es un golpe anímico clave para Garín, que venía transitando una temporada irregular. Con esta victoria, asegura su ingreso directo al Australian Open 2026, ya que el corte suele cerrarse cerca del puesto 98° del ranking ATP. Una señal potente para encarar un año clave en su carrera, donde buscará volver a competir en los ATP 250 y 500 de manera constante.

🇨🇱 Garín recupera el número uno de Chile

La final en Uruguay tenía un condimento especial: no sólo se trataba de un título, sino también de una disputa simbólica por el liderato del tenis nacional. Con este triunfo, Gago superó a Tabilo y se transformó en el número uno de Chile de cara al 2026.

Esta nueva posición reafirma su importancia en La Roja del tenis, especialmente de cara a la Copa Davis y a los torneos oceánicos que abrirán la temporada.

❌ ¿Se acaba aquí la temporada 2025 para Cristian Garín?

Todo indica que sí. Garín no figura en los cuadros principales de los torneos Challenger de Florianópolis ni Guayaquil, que cierran el calendario. Así, Montevideo fue su última aparición del año. Una despedida ideal para un jugador que buscaba respuestas. Y las encontró con tenis, paciencia y una victoria que podría marcar el reinicio de su mejor versión.