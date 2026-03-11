Cristian Garín (90° en el ranking de la ATP) enfrenta el checo Dalibor Svrcina (109°) en el Challenger 175 de Punta Cana (República Dominicana): el chileno busca sostener el alza que tuvo en el Chile Open para un año 2026 en el que quiere consolidarse en el Top 100 y por qué no pensar en meterse entre los 50 mejores del planeta.

Es la primera vez que ambos jugadores se miden en sus carreras, por lo que seguramente habrá un período de estudio entre los tenistas en este compromiso importante por la primera ronda del certamen dominicano.

¿Cómo ver GRATIS el partido de Cristian Garín vs Dalibor Svrcina por el Challenger de Punta Cana 2026?

El compromiso de Cristian Garín y Dalibor Svrcina lo puedes ver de forma gratuita por el streaming que ofrece el sitio web oficial de la ATP en su pestaña Challenger TV.

Streaming: Sitio web de la ATP – Pestaña Challenger TV

¿A qué hora juegan Cristian Garín vs Dalibor Svrcina por el Challenger de Punta Cana 2026?

Cristian Garín vs Dalibor Svrcina se enfrentan este miércoles 11 de marzo a las 16:00 horas de Chile por la primera ronda del Challenger 175 de Punta Cana 2026.

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Horario: 16:00 horas

Estadio: Cancha Grandstand- Cap Cana (República Dominicana)

¿Qué pasa si Cristian Garín le gana a Dalibor Svrcina en el Challenger de Punta Cana 2026?

En caso de que Cristian Garín se imponga a Dalibor Svrcina lograría un cupo en los octavos de final del Challenger 175 de Punta Cana, obteniendo 13 puntos, manteniéndose en el puesto 90°.

Esto también le permitiría ganar 3.450 dólares, es decir poco más de tres millones de pesos chilenos (si sale campeón se lleva poco menos de 48 millones de pesos, mientras que el prize money total a repartir entre todos los jugadores participantes de la competición es de 300 millones).

Además, enfrentaría al belga Alexander Blockx (97°), quien viene de vencer por un marcador de 6-0 y 7-5 al local Rodrigo Cid Subervi (435°), en un encuentro en el que materializó todo su favoritismo con un buen nivel de juego.