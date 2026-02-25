Cristian Garin (93° del mundo) busca seguir avanzando en el Chile Open 2026 luego de remontarle y vencer por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3 al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°).

Con el masivo apoyo del público local, la segunda raqueta nacional buscará dar el gran golpe del torneo. Una victoria le aseguraría sus pasajes directos a los anhelados cuartos de final del certamen santiaguino.

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo de Cristian Garin vs Sebastián Báez por el Chile Open 2026?

El partido entre Cristian Garin y Sebastián Báez se podrá ver en vivo en televisión por TNT Sports Premium , además de estar disponible en la señal de streaming de TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juega Cristian Garin vs Sebastián Báez en el Chile Open 2026?

El chileno Cristian Garin y el argentino Sebastián Báez van a verse las caras este jueves 26 de febrero no antes de las 18:30 horas por los octavos de final del Chile Open 2026 en el court central Jaime Fillol del Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo.

Fecha: Jueves 26 de febrero

Hora: 18:30 horas

Estadio: Cancha central Jaime Fillol – San Carlos de Apoquindo

¿Qué pasa si Cristian Garin le gana a Sebastián Báez en el Chile Open 2026?

Si Cristian Garin derrota a Sebastián Báez en los octavos de final del Chile Open 2026, avanzará a los cuartos de final del ATP 250 que se juega en Santiago, donde buscará seguir su buena racha sobre polvo de ladrillo tras imponerse en su primer partido ante Juan Manuel Cerúndolo.

Además, de lograr el triunfo ante Báez, Garin sumará valiosos puntos ATP que podrían mejorar su posición en el ranking mundial (actualmente 93°), dándole impulso para escalar aún más si consigue resultados positivos en rondas posteriores.

