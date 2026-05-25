Cristian Garin (114° ranking ATP) abre su campaña en Roland Garros 2026 directamente en el cuadro principal. El ariqueño se medirá ante el estadounidense Learner Tien (18°) en la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada este martes 26 de mayo.

El duelo no es nada sencillo para el chileno. Tien llega en gran momento tras coronarse campeón del ATP 250 de Ginebra, donde venció al argentino Mariano Navone (38°) en la final, y la diferencia de ranking lo posiciona como claro favorito. Garin, en cambio, necesita dar la sorpresa en la arcilla parisina.

No existen antecedentes previos entre ambos jugadores, por lo que este martes será el estreno de su rivalidad en el circuito.

¿Quién transmite Cristian Garín vs Learner Tien en Roland Garros 2026?

El duelo de Cristian Garin vs Learner Tien se podrá seguir en vivo mediante las señales de ESPN en cable y mediante la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para usuarios del plan Premium.

Cable: ESPN

Streaming: Disney+

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristian Garín vs Learner Tien en Roland Garros 2026?

El partido entre Garin y Tien se jugará este martes 26 de mayo, aproximadamente a las 08:00 horas de Chile (12:00 GMT), en el Court 6. Será el tercer turno de la cancha, por lo que el horario podría variar según la duración de los partidos anteriores.

Fecha: Martes 26 de mayo

Horario: Cerca de las 08:00 horas de Chile (12:00 GMT)

Cancha: Court 6 — Stade Roland Garros, París

¿Cómo llega Cristian Garín a Roland Garros 2026?

Gago llega con una señal de alerta. Su último resultado fue una sorpresiva caída en la qualy del ATP de Hamburgo ante Henri Squire (249°), lo que encendió las alarmas previo a su estreno en París. Garín necesitará recuperar su mejor nivel en arcilla para competirle a un rival de la calidad de Tien.

En caso de avanzar, el ariqueño enfrentará en segunda ronda al ganador del duelo entre el argentino Facundo Díaz Acosta (151°) y el chino Zhizhen Zhang (224°).