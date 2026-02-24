Cristian Garín acabó con su mala racha en este 2026: el nacional debutó con éxito en el Chile Open tras vencer al argentino Juan Martín Cerúndolo, clasificando así a los octavos de final del certamen.

Gago sacó la cara por los chilenos, convirtiéndose en el primer local en ganar en esta edición del torneo. Con esto habrá dos nacionales en la ronda de 16 mejores, dado que en el duelo de fondo se enfrentan entre sí Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

Cristian Garín vs Juan Martín Cerúndolo: resumen del triunfazo de Gago en el Chile Open

Cristian Garín se impuso por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3 en más de dos horas de juego, ante un efervescente court central Jaime Fillol en San Carlos de Apoquindo, que jamás lo dejó solo pese a que se trató de un partido de altos y bajos del Tanque.

Gago entró dormido en la primera manga, pero desde la segunda mejoró su nivel. Quebró en momentos claves de cada uno de los sets restantes y aseguró una victoria más que necesaria desde lo anímico y estadístico.