El Chile Open 2026 ya tiene definidos todos sus cruces. El ATP 250 de Santiago sorteó este sábado su cuadro principal con una noticia histórica, ya que esta edición contará con cinco tenistas chilenos en el main draw, la mayor cantidad en la historia del torneo. Alejandro Tabilo (68°), Cristian Garin (89°), Tomás Barrios (107°), Nicolás Jarry (143°) y Matías Soto (317°) pelearán por el título en San Carlos de Apoquindo entre el 23 de febrero y el 1 de marzo.

El sorteo deparó de inmediato el cruce más esperado: Tabilo y Barrios se miden en primera ronda en un clásico nacional que promete llenar las tribunas desde el arranque. Pero la jornada inaugural tiene otro duelo atractivo: Garin, que busca reencontrarse con su mejor nivel tras la sensible pérdida de su padre Sergio, debuta ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (78°).

Para Tabilo, el torneo llega en el mejor momento posible: este sábado disputa la semifinal del ATP 500 de Río de Janeiro ante Ignacio Buse, y llegará a Santiago con puntos frescos y una confianza que lo convierte en el máximo favorito local al título en su propio patio.

🎾 ¿A quién enfrenta cada chileno en la primera ronda del Chile Open 2026?

El sorteo definió los siguientes duelos de primera ronda para los representantes nacionales:

Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios

Cristián Garin vs Juan Manuel Cerúndolo

Nicolás Jarry vs Qualy

Matías Soto vs Tomás Etcheverry

El duelo más complejo para un local es el de Matías Soto, quien ingresó con wild card y deberá enfrentar al quinto sembrado Etcheverry en su debut. “Es el torneo más importante de Chile. Jugar con nuestro público, con mi familia, son instancias que no se dan muy seguido. Estoy feliz por la oportunidad”, declaró el copiapino tras conocer el sorteo.

¡TENEMOS MAIN DRAW! 🏆



Estos son los enfrentamientos del Bci Seguros ChileOpen 2026. ¿Quién será el campeón? 👀



¡Compra tus entradas en @ticketmastercl! #BciSegurosChileOpen #ViviendoCadaPunto pic.twitter.com/cgnpoLvROC — Bci Seguros ChileOpen (@chile_open) February 21, 2026

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el Chile Open 2026?

El Chile Open 2026 se disputará en el Club de Tenis San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile. La competencia arranca el lunes 23 de febrero con la primera ronda del cuadro principal y culminará el domingo 1 de marzo con la final del torneo.El certamen forma parte del circuito ATP 250 y se disputa en canchas de arcilla, superficie que favorece a varios de los tenistas chilenos.