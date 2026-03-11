Cristian Garín protagonizó una polémica en el Challenger 175 de Punta Cana, ya que se enojó con su rival por una acción que realizó este en el cierre del primer set, en un encuentro que, además, el chileno perdió.

Su contrincante fue el checo Dalibor Svrcina, quien mostró una actitud bastante provocadora a lo largo del compromiso, situación que irritó a Garín que no estaba particularmente con mucha paciencia en esta jornada.

El motivo que hizo enojar a Cristian Garín con su rival en Punta Cana

Reuslta que se estaba jugando el décimo juego del primer set. Cristian Garín estaba 5-4 abajo y con la oblicación de ganar el game para mantenerse vivo en la manga. El marcador estaba 40-40 y Svrcina ganó un gran punto contra el chileno, aunque cometió la equivocación de gritárselo en la cara. O, al menos, eso pareció.

Este hecho generó la indignación de Gago, el que se acercó a la malla para reclamarle a la jueza de silla, quien aseguró que el tenista checo en realidad le había dedicado el punto al público y no a nuestro compatriota.

Garín no se convenció con esta teoría y terminó muy molesto, aunque volviendo a su sector de la cancha, sin encararse directamente con su contrincante.

Así fue la derrota de Cristian Garín vs Dalibor Svrcina en el Challenger de Punta Cana 2026

Cristian Garín perdió con el checo Dalibor Svrcina por un marcador de 6-4 y 6-4 en una hora y 39 minutos de juego, en un compromiso en el nuevamente mostró un redimiento muy irregular, sin poder extender por demasiado tiempo sus buenos momentos.

En el primer set perdió al fallar en el mencionado décimo game, el que se le escapó por detalles. No obstante, en la segunda manga hubo un momento en el que estuvo muy lejos en el marcador, con una deventaja de 5-1.

En ese momento Garín mostró una buena reacción para descontar y llegar hasta el 5-4, aunque en ese instante no pudo terminar de dar vuelta la historia y con su propio servicio terminó sellando una dolorosa derrota.

¿Qué viene para Cristian Garín?

Lo que viene ahora para Cristian Garín es esperas si clasifica de forma directa al Masters 1000 de Miami o va a la qualy, antes de la gira por arcilla en Europa, superficie en la que Gago se siente más cómodo.