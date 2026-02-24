Cristian Garín (93° del mundo) hace su estreno en el Chile Open 2026 enfrentando al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°): Gago busca su primera victoria en la temporada y retomar su alza en el nivel en 2025, que lo llevó de nuevo al Top 100 del ranking internacional.

Garín necesita sumar para no perder terreno en el escalafón y qué mejor que en su casa, en un torneo en el que supo ser campeón en 2021, pero sin público en plena pandemia del Covid-19, por lo que ahora el Tanque busca una revancha con la gente presente en las tribunas.

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo de Cristian Garín vs Juan Manuel Cerúndolo por el Chile Open 2026?

Cristian Garín vs Juan Manuel Cerúndolo será transmitido únicamente por TV en TNT Sports Premium, aunque también estará disponible en la señal de streaming TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿A qué hora juega Cristian Garín vs Juan Manuel Cerúndolo en el Chile Open 2026?

Cristian Garín y Juan Manuel Cerúndolo se enfrentan este martes 24 de febrero a las 18:30 horas por la primera ronda del Chile Open 2026 en el court central Jaime Fillol del Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo.

Fecha: Martes 24 de febrero

Hora: 18:30 horas

Estadio: Cancha central Jaime Fillol – San Carlos de Apoquindo

¿Qué pasa si Cristian Garín le gana a Juan Manuel Cerúndolo en el Chile Open 2026?

Si Cristian Garín vence a Juan Manuel Cerúndolo clasifica a la segunda ronda del Chile Open 2026, donde lo espera el también argentino Sebastián Báez, quien quedó libre en la ronda inicial al ser el tercer sembrado de la competición.

Además, en caso de triunfar Garín ascenderá al puesto 90 del ranking de la ATP y, obviamente, tiene posibilidades de seguir subiendo a medida que avanza en el torneo (si sale campeón entra al Top 60).

Todas las novedades del Chile Open y el desempeño de los tenistas nacionales las encuentras al seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.