Cristian Garín se despidió en los octavos de final del Chile Open 2026 tras perder en un partidazo ante el argentino Sebastián Báez, quien es el tercer favorito de la competición.

El chileno casi logra la remontada, pero terminó perdiendo el compromiso tras poco más de dos horas de juego por parciales de 7-6(2), 1-6 y 6-4.

Cristian Garín vs Sebastián Báez: resumen de la derrota del chileno en el Chile Open 2026

El primer set tuvo un quiebre por lado. Cristian Garín remó de atrás para forzar el tie break, en el que lamentablemente no pudo entrar en su mejor forma y terminó cediéndolo por 7-2.

La segunda manga fue contundente para Gago. Nuestro compatriota quebró dos veces para marcar una gran distancia que le permitió igualar el compromiso ante un court central que de a poco se iba convirtiendo en una caldera.

En el tercero Garín luchó con todo y fue capaz de reponerse a un quiebre en contra, a esa altura en un ambiente ensordecedor. No obstante, en el décimo juego se definió todo y Báez ganó con su gran jerarquía.