Cristian Garin busca (105° del ranking de la ATP) dar un nuevo paso rumbo al Top 100 y a la clasificación al cuadro principal del Australian Open (primer Grand Slam de la temporada). Para ello jugará este jueves 13 de noviembre por los octavos de final del Challenger de Montevideo, en Uruguay.

Su contrincante será el argentino Álex Barrena, actual 176° del mundo, quien en la primera ronda despachó al estadounidense Tristan Boyer (426°) y ahora espera conseguir su segundo triunfo consecutivo frente al chileno.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Cristian Garín vs Alex Barrena en Montevideo?

Cristian Garin choca con el argentino Alex Barrena este jueves 13 de noviembre en horario por confirmar, debido a que la programación de ese duelo recién se entregará la noche de este miércoles.

Gago quiere avanzar a cuartos de final por segunda semana seguida, tal como lo hizo hace siete días en Lima, Perú.

📺 ¿Dónde ver Cristian Garín vs Alex Barrena EN VIVO y GRATIS?

Para el duelo de Cristian Garín vs Alex Barrena no hay transmisión televisada. La única posibilidad es el streaming que ofrece GRATIS la ATP en su sitio web, en el que se pueden ver todos los duelos de Challenger en el mundo.

➡️ https://www.atptour.com/en/news/challenger-tv

No requiere registro, contraseña ni pago.

*Se puede ver desde celular, tablet o computador.

📈 ¿Qué necesita Cristian Garín para volver al Top 100?

Cristian Garín es 104° del ránking, si avanza tres rondas (semifinales) del Challenger de Montevideo volverá al Top 100 de la ATP y mientras más etapas avance podrá cerrar la temporada con un lugar confirmado en el Australian Open 2026.

🎾 ¿Qué resultados necesita Cristian Garín para entrar al Australian Open?

Cristian Garín depende de sí mismo para quedarse con una casilla del cuadro principal del Abierto de Australia 2026, el título en el Challenger de Montevideo le dará mucho margen de puntaje y podrá timbrar su lugar en el primer Grand Slam del próximo año.

Pero también deberá estar pendiente de los otros rivales que también luchan por quedarse en el Top 100 de la ATP, unos en Uruguay y otros en Lyon, donde también se juega un Challenger. El alemán Yannick Hanfmann (102°), Vit Kopriva (101°) de Chequia, el también alemán Jan Lennard Struff (100°), el serbio Laslo Djere (99°) y el australiano Tristán Schoolkate (97°). Sus resultados también influirán en si Gago termina entre los 100 mejores.