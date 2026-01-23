El 6 y 7 de febrero Chile enfrentará a Serbia por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026, con la idea de acceder a la siguiente fase y acercarse a las Finales en Bologna.

El elenco capitaneado no llega en un buen momento: los irregulares resultados de sus 4 mejores singlistas en este 2025 proyectan una serie difícil, aunque si cada uno muestra su mejor nivel tenemos muchas posibilidades de ganar.

🧐 El irregular rendimiento de Garín, Tabilo, Barrios y Jarry previo a la Copa Davis

Entre estos cuatro tenistas solo dos han conseguido victorias en este 2025: Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, el resto tiene la misión de sumar confianza de cara a la cita en Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

Alejandro Tabilo, número uno de chile, lleva tres triunfos: dos en las clasificaciones de Hong Kong y una en el main draw de Auckland. En este torneo parecía ir en alza, jugando un tremendo set y medio ante el mencionado Darderi, pero cayendo rotundamente después y sufriendo una remontada contra el italiano. En el Australian Open cayó de forma inapelable contra Quentin Halys en su estreno y eso fue lo que más encendió alarmas.

Esta irregularidad trajo consecuencias, ya que en este inicio de año terminó su relación laboral con el coach Horacio Matta, por lo que está buscando un nuevo entrenador que lo guíe en el circuito ATP.

Cristian Garín, segunda raqueta de Chile, acumula tres caídas en esta temporada: Gago se despidió en la primera ronda de las qualys de Hong Kong y Auckland, así como del cuadro principal de Australia. De todas maneras, en este torneo de Grand Slam jugó un muy buen partido contra el italiano Luciano Darderi, quien por detalles se llevó los tres sets que definieron el partido.

Esa buena sensación no le quedó a Garín, quien señaló en Clay Magazine: “Estoy bien decepcionado del mes entero. A pesar de haber venido con una lesión el último tiempo, estaba con buenas expectativas porque empecé a jugar muy bien en los entrenamientos, pero una vez compitiendo no me encontré. Estoy desilusionado, no te voy a mentir. Difícil sacar cosas positivas porque no me encontré en ningún momento durante este mes. Creo que vengo entrenando, metiendo esfuerzo, trabajando duro y no salen las cosas. Entonces eso preocupa”.

Barrios es el que más cerca ha estado de su nivel, llegando a cuartos de final del Challenger de Canberra y pasando una ronda en la qualy de Australia. De todas formas, por como terminó en 2025 se esperaba que al menos llegara al cuadro principal.

Lo de Nicolás Jarry es una caída libre: perdió sus dos partidos de la temporada en el Challenger de Canberra y las clasificaciones de Australia, lo que se suma a un pésimo final de año pasado, acumulando 7 derrotas consecutivas.

Su última victoria fue el 4 de julio ante el brasileño Joao Fonseca en Wimbledon, su mejor competición del 2025.

🎾 Las posibilidades que tiene Chile de ganarle a Serbia en Copa Davis

Si es por ranking, Chile es el favorito: el número uno de Chile Alejandro Tabilo (76° en el ranking en vivo) está mejor ubicado que todos los jugadores de Serbia (el número uno es Hamad Medjedovic que es 80°), por lo que el papel indica que ahí deberíamos tener dos puntos en la bolsa.

Además, Cristian Garín (92°) es superior al número dos serbio que es Dusan Lajovic (125°), por lo que debería darle el tercer punto que necesita nuestro país.

No obstante, en el deporte, en el tenis y sobre todo en Copa Davis no siempre se cumple la lógica y el mal momento de los chilenos genera más de alguna duda. De todas maneras, nuestros jugadores permanentemente se han potenciado a la hora de jugar Copa Davis y sobre todo en Chile, lo que equilibra la ilusión.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Serbia por la Copa Davis 2026?

Chile enfrentará a Serbia el viernes 6 (dos singles) y el sábado 7 de febrero (el dobles más los dos individuales restantes si es que son necesarios) en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

Falta confirmar el horario exacto de inicio de ambas jornadas, pero será en la tarde, no antes de las 16:00 horas.

La transmisión televisiva y por streaming está por confirmar aún.