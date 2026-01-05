La serie de Copa Davis entre Chile y Serbia se ordena desde un nuevo punto de partida. Con la nómina ya definida, el cruce de febrero dejó atrás la lógica del favoritismo automático y pasó a instalarse en un escenario mucho más parejo, donde los detalles y la localía ganan peso.

Serbia optó por una decisión conservadora. Priorizó calendario y planificación por sobre impacto inmediato, y eso se traduce en un equipo sin su líder natural ni sus nombres más reconocidos en arcilla. El efecto es directo: la presión cambia de lado y el análisis previo se ajusta.

🎾 Serbia sin Djokovic: el quiebre que redefine la serie

La ausencia de Novak Djokovic elimina el factor que solía condicionar este tipo de llaves antes del primer punto. Sin su referente, Serbia pierde peso simbólico y margen de control emocional, dos elementos claves en Copa Davis.

El cambio de superficie y la cercanía con el Abierto de Australia explican una nómina pensada más en el proceso que en el golpe inmediato. Para Chile, el contexto es distinto: ya no se trata de resistir, sino de competir de igual a igual.

🔎 La nómina de Serbia

Singlistas: Hamad Medjedovic y Dusan Lajovic.

Hamad Medjedovic y Dusan Lajovic. Doblistas: Iván y Matej Sabanov.

Iván y Matej Sabanov. Alternativa: Ognjen Milic, debutante en Copa Davis.

El equipo serbio llegará a Santiago sin red de seguridad. Chile, en cambio, tendrá la obligación de leer el momento y capitalizar una oportunidad que no siempre aparece en este tipo de cruces.