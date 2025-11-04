Alejandro Tabilo no pudo mantener su invicto contra la leyenda serbia Novak Djokovic y cayó este martes en la segunda ronda del ATP 250 de Atenas (Grecia), finalizando así su temporada, la que fue tormentosa por algunos momentos, pero que al final terminó con algunas sonrisas.

Djokovic necesitaba sacarse la “espinita” contra Tabilo y tras el compromiso reveló el factor clave que le permitió de una vez por todas batir al chileno, quien se estaba convirtiendo en una piedra de tope cada vez que lo enfrentaba.

🧐 Djokovic y se receta para derrotar a Tabilo

En plena cancha y minutos después del encuentro, Novak Djokovic comentó su estrategia contra Alejandro Tabilo: “Estoy feliz de haber avanzado hoy, nunca antes le había ganado a Tabilo, así que antes del partido estaba bastante más tenso en relación a otros encuentros”.

“Desde el inicio me apoyé en la energía que me brindó el público”, destacó el ganador de 24 Grand Slams, quien atribuyó a los fans buena parte de la responsabilidad de la victoria, en el torneo que organiza su familia en Atenas.

Para Djokovic ahora viene un día de descanso y después el jueves un partido contra el ganador del cruce de Eliot Spizzirri (96°) y Nuno Borges (47°).

🔜 Lo que viene para Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo terminó su temporada con esta derrota en Atenas y lo hará entre los 100 mejores tenistas del mundo (81° está en el live ranking), un logro si tomamos en cuenta la difícil temporada que ha tenido, tanto por problemas personales como en las lesiones.

Pese a esto, se las arregló para ganar un título hace algunas semanas en el ATP de Chengdú (China), venciendo en la final al italiano Lorenzo Musetti, 9° del orbe.

Por lo tanto, ahora vienen vacaciones y luego pretemporada, con la idea de empezar de la mejor manera el 2026, con la mira puesta en el primer gran objetivo del año: el Australian Open en enero.

📲 Para conocer la actualidad de Alejandro Tabilo y su preparación para la temporada 2026, debes seguir y mantener conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.