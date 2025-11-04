Alejandro Tabilo (89º ranking ATP) no pudo estirar su supremacía ante Novak Djokovic (5º). El tenista chileno tenía un particular récord sobre el serbio, puesto que lo había derrotado sin ceder un solo set en las dos veces en las que se enfrentaron.

Lamentablemente para la raqueta nacional, esa marca llegó a su fin este martes, puesto que Nole se impuso por 7-6(3) y 6-1 en el partido válido por los octavos de final del ATP 250 de Grecia.

🎾 Tabilo luchó, pero no le alcanzó

Tabilo batalló ante el exnúmero uno del mundo e incluso logró complicarlo durante grandes pasajes del partido, sobre todo en el primer parcial donde no cedió ninguno de sus servicios, por lo que todo se definió en el tie break.

Sin embargo, en dicha instancia el serbio dio cátedra de su jerarquía y se adueñó del desempate por 7-3 para quedarse con la primera manga a su favor.

En el segundo parcial ‘Jano’ tuvo un punto de quiebre a su favor en el primer juego, pero no pudo romper el servicio de Nole. Ya en el tercer game Tabilo comenzó a decaer físicamente, lo cual fue aprovechado por Djokovic, quien con dos quiebres más –en el cuarto y en el sexto juego– terminó por abrochar el partido a su favor.

🙏 Tabilo subirá en el ranking ATP

Pese a su derrota frente a Novak Djokovic en los octavos de final del ATP 250 de Atenas, Alejandro Tabilo conseguirá subir algunos puestos en el ranking.

En la próxima actualización, el chileno aparecerá en el lugar 81º del escalafón, poniendo fin a una irregular temporada en la cual consiguió el título del ATP de Chengdú, donde derrotó al italiano Lorenzo Musetti (9º) en la gran final.

📅 ¿Qué viene para Alejandro Tabilo?

La derrota frente a Novak Djokovic puso fin a la temporada 2025 de Alejandro Tabilo, por lo que ahora el chileno mejor rankeado se tomará un tiempo para descansar y luego preparar sus próximos desafíos.

