La Copa Davis regresa a nuestro país. Este fin de semana el principal torneo a nivel de selecciones del tenis tendrá lugar en Chile, donde el equipo nacional capitaneado por Nicolás Massú, se enfrente a Serbia en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

El equipo europeo no contará con la presencia de su mejor singlista, Novak Djokovic, quien viene de se ser subcampeón del Australian Open. Por su parte, en el elenco chileno no jugará Cristian Garin por decisión técnica.

📺 ¿Qué canal transmite Chile vs Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis?

A diferencia de otras veces, la serie entre Chile y Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis no será transmitido por televisión abierta. La única forma de verlo por TV será a través de DSports, canal exclusivo de DirecTV. Además, se podrá ver a través de streaming por la aplicación DGO.

📺 TV: DSports de DirecTV.

💻 Streaming: DGO.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis?

La serie entre Chile y Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis se jugará entre el viernes 6 y el sábado 7 de febrero desde las 18:00 horas en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

📅 Viernes 6 y sábado 7 de febrero

⏰ Desde las 18:00 horas de Chile

🏟 Court Central Anita Lizana, Parque Estadio Nacional

⚔️ ¿Cuáles son los cruces del Chile vs Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis?

Nicolás Massú sorprendió dejando afuera a Cristian Garin, por lo que los representantes de Chile en los singles serán Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. En el dobles, en tanto, ‘Jano’ se repetirá el plato y será acompañado por Nicolás Jarry.

Viernes 6 de febrero:

Tomás Barrios vs. Dusan Lajovic – Desde las 18:00 horas

– Desde las 18:00 horas Alejandro Tabilo vs. Ognen Milic – Al termino de Barrios vs Lajovic

Sábado 7 de febrero:

Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry vs. Ivan Sabanov y Matej Sabanov – Desde las 18:00 horas

– Desde las 18:00 horas Alejandro Tabilo vs. Dusan Lajovic – Al termino del dobles.

– Al termino del dobles. Tomás Barrios vs. Ognen Milic – Al termino de Tabilo vs Lajovic.

